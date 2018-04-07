برلماني يكشف مفاجأة عن حديث "أديب" عن المصالحة

07 أبريل 2018 - 08:17 ص

شن الدكتور عماد جاد - عضو مجلس النواب - هجومًا شرسا على الإعلامي عماد الدين أديب بسبب دعوته للمصالحة مع المتعاطفين مع الإخوان ، مؤكدًا أنه "لا يتحدث من تلقاء نفسه".



وقال "جاد" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "حديث المصالحة مع جماعة الإخوان يثير من جديد تساؤلات جوهرية حول ما يدور في الخفاء، عماد أديب لا يتحدث من تلقاء نفسه، وحديثه مردود عليه، فاذا كنا نؤمن بلا مصالحة مع القتلة والمجرمين وأعداء الدولة الذين يرون الوطن حفنة من التراب العفن، والذين سجد أبائهم شكراً لله على هزيمة قواتنا المسلحة في يونيو 1967،ولا مصالحة مع من تلطخت أياديهم بدماء المصريين، فان ما يسمى بالمتعاطفين مع الجماعة ، ومن وجهة نظري لا يقلون خطورة عن اعضاء الجماعة ، لاسيما بعد التجربة المريرة لفترة حكم المرشد والجماعة، ومن ثم فالمطلوب فقط ان يعيشوا كمواطنين مصريين يحترمون الدستور والقانون ومؤسسات الدولة المصرية،هم موجودون بيننا، عليهم فقط ان يعيشوا كمواطنين يحترمون قيم المواطنة ويقرون بشرعية الدستور ومؤسسات الدولة، وهذا قرارهم الذي لا يحتاج إلى حوار، فهمى لأي حديث آخر أنه مقدمة لإبرام مصالحة مع الجماعة الارهابية والعودة إلى مرحلة ما قبل 25 يناير بتوازناتها الكارثية التي كادت أن تقضي على الدولة المصرية" حسب تعبيره.



وأضاف: "لا تنسوا أن لعماد أديب حوار أثناء حكم مرسي قال فيه إن مرسي حقق في ستة أشهر ما لم يحققه مبارك في 30 سنة، وسبق له القول إن مبارك حقق في 30 سنة ما لم تحققه مصر منذ عهد محمد علي عام1805" .. مشيرًا إلى أنه اليوم يكرر نفس الأمر .



واستدرك : "ردوا عليه واكشفوا تاريخه (.....) وهروبه من البلاد هربا من سداد مستحقات مالية لمؤسسات الدولة .. حديث عماد أديب هو حديث مكيافيللي انتهازي ، حديث تاجر دم أكثر ضررا وشرا من تاجر البندقية في رواية شكسبير" حسب تعبيره.

