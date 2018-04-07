  • السبت 07 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:34 ص
بحث متقدم
والدة الضحية

تفاصيل مثيرة عن الساعات الأخيرة لانتحار نجل الفخرانى

تأجيل دعوى عودة "أحمد سليمان" للقضاء لـ17 أغسطس

بلاغ يتهم وزير العدل الأسبق بإهانة القضاء

محمد صلاح

خطة جديدة من "الريال" لضم محمد صلاح

الإعلامي جابر القرموطي

"القرموطي" يوجه رسالة لـ"الإخوان" بـ"الأحذية"

سقوط عامل بحوزته كمية كبيرة من العملات الأجنبية بقنا

أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم

حمدي الفخراني

أول صورة لنجل "حمدي الفخراني" المنتحر و 9 أسرار جديدة

عبدالله السعيد

القيعي يروي سر مثير عن توقيع السعيد للزمالك

عماد جاد

برلماني يكشف مفاجأة عن حديث "أديب" عن المصالحة

أدرعي

أفيخاي أدرعي يحذر من انتشار الكفر والفساد

عماد الدين أديب

رفعت يكشف هوية الشخص الذي بعث أديب برسالة المصالحة

ممثلة تتعفن وهي حية .. تعرف على السبب

الصفحة الأخيرة

ويستبروك
ويستبروك

متابعات

أخبار متعلقة
#

ممثلة هندية تشنق نفسها لهذا السبب

#

تعرف على مواعيد وملاعب الأسبوع الـ 26 من الدوري المصري

#

نجم البرازيل في عزبة الهجانة.. غدا

#

تعرف على رقم «ياري مينا» في برشلونة

دانييلا ويستبروك

ممثلة تتعفن وهي حية

قالت الممثلة الإنجليزية دانييلا ويستبروك إن عظام وجهها تتعفن وهي حية ، مؤكدة أن سبب هذا يعود لعملية تجميلية فاشلة فضلا عن تعاطيها المخدرات .

وكشفت ويستبروك البالغة من العمر 44 عاما فى حوارها مع صحيفة ميرور إلى أن عظام الناحية اليسرى من الوجه قد أهدرت تماما وتم وضع مسامير بدلاً من الأسنان، والتي تؤلم لسانها عندما تتحدث.

وقالت "دانييلا" إنها تعيش فى عذاب كبير بسبب الآلام التى تشعر بها وعظامها الضعيفة، مؤكدة أنها لم تعد تستطيع التعرف على نفسها وانها تشعر بانها تقدمت فى السن كثيرا بسبب إدمانها العقاقير منذ عام 2000 وخاصة " الكوكايين".

وقالت إنها قامت باجراء جراحة فاشلة في نوفمبر 2015 والتي تسبب لها هشاشة فى العظام، مؤكدة أنها تشرب 12 كوب من الحليب يوميا حتى تعوض تعزيز عظامها استعدادا لاجراء عملية جراحية ترميمية لوجهها الذى يتآكل، من خلال استئصال جزء من الجمجمة لتعويض بها عظام الوجه.
 
وكانت " دانييلا " قد خضعت لعملية إعادة بناء الأنف في عام 2002، بعد أن سقطت بسبب إدمان الكوكايين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل أغلق باب الإصلاح والتغيير في مصر ؟

جمال سلطان

ولع الإسلاميين بتأسيس تنظيمات !!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "أجايي" يطلب رفع راتبه إلى هذا الرقم
» ارتفاع درجات الحرارة اليوم والعظمى تسجل 30 درجة
» ممثلة تتعفن وهي حية .. تعرف على السبب
» سيدة تضع مولودها في حمام مطار بيروت
» قبر "فيلسوف الإسلام" يعاني من الإهمال الشديد
» شعرة بيضاء تفجر أزمة بالأسرة الملكية البريطانية
» كم سيحصل الحكام المشاركون في كأس العالم؟
» والدة رونالدو توزع أكلة عربية شهيرة احتفالا بمقصية نجلها
» جوارديولا لجماهير اليونايتد: نجمكم عرض نفسه علينا ورفضناه
» سر مقاطعة عدد ضخم من "البلجيك" لـ"فيس بوك"
» سر الرحلات الجوية "الروسية" التي دعمت بشار الأسد

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك