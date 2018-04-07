» ممثلة تتعفن وهي حية .. تعرف على السبب

07 أبريل 2018 - 08:30 ص

قالت الممثلة الإنجليزية دانييلا ويستبروك إن عظام وجهها تتعفن وهي حية ، مؤكدة أن سبب هذا يعود لعملية تجميلية فاشلة فضلا عن تعاطيها المخدرات .



وكشفت ويستبروك البالغة من العمر 44 عاما فى حوارها مع صحيفة ميرور إلى أن عظام الناحية اليسرى من الوجه قد أهدرت تماما وتم وضع مسامير بدلاً من الأسنان، والتي تؤلم لسانها عندما تتحدث.



وقالت "دانييلا" إنها تعيش فى عذاب كبير بسبب الآلام التى تشعر بها وعظامها الضعيفة، مؤكدة أنها لم تعد تستطيع التعرف على نفسها وانها تشعر بانها تقدمت فى السن كثيرا بسبب إدمانها العقاقير منذ عام 2000 وخاصة " الكوكايين".





وقالت إنها قامت باجراء جراحة فاشلة في نوفمبر 2015 والتي تسبب لها هشاشة فى العظام، مؤكدة أنها تشرب 12 كوب من الحليب يوميا حتى تعوض تعزيز عظامها استعدادا لاجراء عملية جراحية ترميمية لوجهها الذى يتآكل، من خلال استئصال جزء من الجمجمة لتعويض بها عظام الوجه.

وكانت " دانييلا " قد خضعت لعملية إعادة بناء الأنف في عام 2002، بعد أن سقطت بسبب إدمان الكوكايين.