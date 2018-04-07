القيعي يروي سر مثير عن توقيع السعيد للزمالك

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عبدالله السعيد

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كشف المهندس عدلي القيعي - مدير التعاقدات بالنادي الأهلي - عن شرط لاعب الفريق عبدالله السعيد لإعادة الأموال التي حصل عليها من الزمالك .

وقال "القيعي" في ندوة بنادي "سبورتنج" : "السعيد اشترط أن يسلمه الزمالك عقوده فضلا عن حصوله على إقرار من النادي بعدم التقدم بشكوى ضده لكي يعيد الـ40 مليونا التي حصل عليها من القلعة البيضاء".

وأضاف: "مشكلتنا في الأهلي مع عبدالله السعيد ليس أنه وقع للزمالك ، فذلك حقه ، لكن مشكلتنا أننا سألناه عن هذا الأمر 3 مرات وأجاب بالنفي ".

وتابع: "حتى يوم عرض صورته في المؤتمر الشهير لكن أكن أتوقع أنه وقع للزمالك .. كان يقول لنا إنه يمتلك عرضا من فريق بالدوري التركي" .. مضيفًا: "السعيد خاننا وخيانته أنه لم يبغلنا بتوقيعه للزمالك .. وليس في توقيعه نفسه".



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