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محافظ بني سويف يهنئ البابا بعيد القيامة وإجازة بالجامعة

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بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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بعث المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف برقية تهنئة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعرب فيها عن صادق تهانيه القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، الأنبا غبريال مطران بني سويف والأنبا اسطفانوس مطران ببا، القمص باسيليوس"دير الأنبا بولا مركز ناصر"، القمص فام الأنطوني "دير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر"، القس أكرم ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، القمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة ، النائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، هنأهم فيها بعيد القيامة.

كما قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة إجازة يوم الأحد 8 أبريل، إيمانًا منه لبث روح المحبة والوحده الوطنيه بين نسيج الوطن الواحد متمنيا ان يحفظ الله مصرنا الحبيبه من كل سوء.

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