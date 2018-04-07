مفاجأة.. عزة الحناوى تعمل فى كافيه بـ"تركيا"

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كشف محمد أمين, الكاتب الصحفى، مفاجأة من العيار الثقيل عن المذيعة السابقة بماسبيرو، عزة الحناوى،  قائلاً: "هربت إلى إسطنبول لتعمل فى قناة الشرق مع أيمن نور.. اكتشفت أنها فى الضياع فاستقالت، ولكن لتعمل فى «كافيه».. تخيلوا من «الشاشة» إلى «الكافيه».

وأضاف أمين عبر مقال له اليوم بالمصرى اليوم تحت عنوان "هى دى مصر ياعزة":" للأسف ارتمت فى حضن الشيطان  فى قناة الشرق فى تركيا  وانضمت للإخوان وبعد ذلك  اعتذرت وقالت لا أستطيع العمل بالقناة لأسباب تتعلق بمبادئ الإنسانية والمهنية إنها حالة نفسية أكثر من مذيعة  ".

وتابع: "هذه قصة «غريبة» ولها العجب.. كانت مذيعة تعمل فى ماسبيرو، لم يسمع بها أحد طوال مشوارها المهنى.. وفجأة شعرت أنها زعيمة وناشطة سياسية بعد الثورة.. أخذت حبوب الهلوسة وليس حبوب الشجاعة، وتم فصلها.. هربت إلى إسطنبول لتعمل فى قناة الشرق مع أيمن نور.. اكتشفت أنها فى الضياع فاستقالت، ولكن لتعمل فى «كافيه».. تخيلوا من «الشاشة» إلى «الكافيه»!"

وأكد أن الحناوى قد تغير مسارها وتعود للقاهرة  بعد  المشاكل التى دبت فى قلب القناة بتركيا، وقال: "سيناريو العودة سوف يتكرر بحذافيره مذيع قبلها سافر وانضم إلى الإخوان.. شرب نفس المقلب.. واختلفوا على الفلوس.. ضاقت فى وجهه الدنيا.. قال إنه سيموت.. وجه نداءات واستغاثات للدولة.. وسمحت له بالعودة طبعاً عزة سوف تكرر السيناريو", وحين تهبط الطائرة سيقولون لها هى دى مصر يا عزّة ".

ومضى الكاتب الصحفى مرددًا: "لا تبيعوا الوطن بحفنة فلوس  فالذين كانوا يملكون المليارات طلبوا العودة إلى مصر.. تنازلوا عن نصف ثرواتهم.. أصبحت مصر مجرد مقبرة.. حين يعيشون فى الخارج.. وحين يدنو الموت يطلبون العودة إلى الوطن".

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