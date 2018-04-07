نص شهادة قيادى بـ6 أبريل عن أول مظاهرات الحركة فى 2008

07 أبريل 2018 - 09:56 ص

كشف الناشط السياسي أحمد ماهر، عضو حركة شباب 6 أبريل وأحد مؤسسيها، عن كواليس أول مواجه بين الحركة والشرطة أثناء أول مظاهرة لهم في 6 أبريل عام 2008، علي لسان أحد قيادات الحركة بالإسكندرية، صفوان محمد، قائلًا: "وزارة الداخلية نزلت بيان قبل إضراب 6 أبريل 2008 وقالت إنها لن تسمح بالفوضى وهتقبض على كل من يشارك في المظاهرات، غالبية الناس منزلوش ولادهم المدارس، وما راحوش أشغالهم، والشوارع كانت فاضية".

وأضاف في شهادته التي نشرتها على صفحته الرسمية "فيس بوك" بمناسبة مرور 10 سنوات على نشأة الحركة قائلًا: "نزلت حوالي الساعة 9 صباحًا إلي مدينة الإسكندرية، تحديدًا المنشية كانت ثكنة عسكرية، أمن الدولة كانوا بيفتشوا أي حد يشكوا فيه، وبيقبضوا على الناس بشكل عشوائي، أي تجمع كان بيتفض في لحظات ويتم القبض على الشباب ".

وأشار: "أتقبض عليا قدام محكمة الحقانية حوالي الساعة 2، بعد ما قررت أعمل مظاهرة لوحدي، كنت حاسس بغضب شديد، علشان ما فيش أي حاجة اتعملت والشباب اتقبض عليها، واليوم هيبوظ".

وتابع "ماهر": "كلمت الناس وقولتلهم لازم نعمل حاجة وحمستهم، قولتلهم أنا هروح وسط الميدان وههتف ولما تسمعوني تضموا عليا، وقفت وهتفت يسقط يسقط حسني مبارك، يا أهالينا ضموا علينا.."

وأكد في شهادته: "الحقيقة مكملتش آخر هتاف، كل اللي فاكره كلمة هاتووووه، إتلم عليا المخبرين، عملوا عليا حفلة كبيرة، اتضربت كتير قوي لحد ما شوفت العصافير اللي بتبقي فوق دماغ توم لما جيري بيضربه على دماغه في الكارتون، ومشيت معاهم بقوة الدفع لحد عربية الترحيلات ومنها إلى سجن برج العرب".

يذكر أن حركة شباب 6 أبريل كانت قد أتمت بالأمس عامها العاشر منذ أول ظهور لها باعتصام المحلة عام 2008.