إصابة 4 أشخاص فى انهيار عقار سكنى بمركز ملوى

07 أبريل 2018 - 10:04 ص

أصيب 4 أشخاص بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا بينهم طفلتان شقيقتان، إثر انهيار عقار سكنى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث، وتم نقل المصبين لمستشفى ملوى العام.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مساعدوزير الداخليه، لأمن المنيا قد تلقي إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية بانهيار طابق منزل مشيد بالطوب الأحمر والبلوك ومسقفوف بالأخشاب وأسفرعن وقوع مصابين.

وعلي الفور انتقل المقدم أحمد عبدالهادي نائب مأمور مركز ملوي لفحص البلاغ حيث تبين انهيار الطابق الثاني لمنزل ملك شخص يدعي محمد رجب 35 سنة فلاح أثناء محاولته رفع مواد بناء لبناء الطابق الثالث ما أدى لانهيار الطابق وإصابه زوجته هدي رضوان 21 سنة ربة منزل وإصابة نجلتي شقيقه هما دينا عادل 11 سنة وشقيقتها سحر 12 سنة طالبتين.

وعلي الفور تم نقلهم لمستشفى ملوي العام وجار رفع آثار الانهيار وعمل كردون حول المنزل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.