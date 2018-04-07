بلاغ يتهم وزير العدل الأسبق بإهانة القضاء

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قناة الشرق

احمد سليمان

سمير صبرى

وزير العدل الاخوانى

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا طوارئ ضد أحمد سليمان وزير العدل الإخواني الأسبق.

وذكر صبري في بلاغه: أنه استمرارًا لمنهج المبلغ ضدة المتكرر في الظهور علي القنوات المعادية للدولة المصرية والممولة من التنظيم الدولي للإخوان الإرهابي ومن قطر وفي مداخلة إجراها منذ ساعات قليلة يظهر المبلغ ضدة علي قناة الشرق ليسب وينعت القضاء المصري العظيم والاتهامات والتشكيك في نزاهتة وحيادتة بل وصل الامر الي حد التشكيك في نزاهة وشرف بعض القضاة حددهم بالاسم ثم أخذ يحرض علي الدولة المصرية وعلي رئيسها متوعدا ومهددا لة ثم أخذ في استدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري وتحديدا في احكام القضاء ثم طالب المنظمات الحقوقية المشبوهه في الخارج وفِي الدولة للتدخل في الشأن والسيادة المصرية".

وطالب في نهاية بلاغه بمنع أحمد سليمان وزير العدل الإخواني الأسبق من مغادرة البلاد وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.


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