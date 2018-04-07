"الجبلاية" يستقر على "بير جاموا" لمعسكر "كولومبيا"

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قرر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم وبالتنسيق مع الشركة الراعية "بريزنتيشن" أن يكون المعسكر المقبل للمنتخب الوطني للقاء كولومبيا في مدينة بيرجامو الايطالية .

ومن المقرر أن ينطلق في 27 مايو وحتى الثاني من يونيو المقبل، ويتخلله مباراته الودية الرابعة فى الأول من شهر يونيو أمام منتخب كولومبيا.

وتعد مدينة بيرجامو  أحد مدن شمال ايطاليا والتابعة لإقليم لومبارديا ويبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة، وتبعد نحو 40 كيلو مترا عن مدينة ميلانو الشهيرة، كما أن فريق أتلانتا يمثلها فى الدورى الإيطالى.

ومن المقرر أن تتوجه بعث المنتخب الى المدينة الايطالية مباشرة حيث تمتلك مطارًا هناك، وذلك عقب المواجهة الودية الثالثة أمام الكويت يوم 26 مايو المقبل بالكويت.

وتقام نهائيات كأس العالم 2018 فى الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبلين فى 11 مدينة مختلفة بينهم موسكو العاصمة.

ومن المنتظر أن تقام المباراة على أرضية ملعب أتليتى بيرجامو والذى يتسع لنحو 25 ألف متفرج.


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