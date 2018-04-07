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ماهر: "عزيزي الأبريلي ماتزعلش من الإهانات اليومية"

الحياة السياسية

احمد ماهر
احمد ماهر

عمرو محمد

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وجه الناشط السياسي أحمد ماهر، عضو حركة شباب 6 أبريل، وأحد مؤسسيها، رسالة إلى كل من شارك في الحركة.

وقال ماهر في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة بـ"تويتر": "عزيزي الأبريلي، ماتزعلش من الإهانات اليومية والتخوين في السجن أو المراقبة أو حتى في الشارع من أنصار السلطة".

وتابع، "ماهر": "طبيعي يعملوا كده، أنت بتدافع عن قيم بيكرهوها زى الشفافية والديمقراطية وحرية الرأي وحقوق الإنسان والتسامح والتعايش المشترك".

واختتم تديونته بقوله: "هم بيدافعوا عن مصالح ومناصب وامتيازات وباشاوية" .

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة ماهر حيث قال طلبه محمد: "أنصار السلطة طلعوا كتير أوي يا أحمد لذلك يفضل متمشيش بالشارع ولو على الامتيازات محدش طلع بامتيازات ومصالح من الثورة غيركوا".

وأضاف آخر، متسائلًا: "ممكن أفهم منك إيه خطة 6 أبريل وهدفهم وحيوصلوله إزاي؟ لا أنتم عاملين حزب ولا كيان منظم شفاف زي ما بتطالبوا، المفروض حيوصلوا للحكم إزاي ويحكموا إزاي؟".

يذكر أن حركة شباب 6 أبريل كانت قد أتمت بالأمس عامها العاشر منذ أول ظهور لها باعتصام المحلة عام 2008.

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