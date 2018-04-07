موقف "كلوب" من مشاركة "صلاح" في مباراة اليوم

07 أبريل 2018 - 10:14 ص

تعافى اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي من إصابته العضلية التي تعرض عليها خلال مشاركته أمام مانشستر سيتي الأربعاء الماضي فى ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتخشى ادارة "ليفربول" من تجدد الإصابة حال مشاركته في مباراة اليوم أمام "إيفرتون" وضمان جاهزيته لخوض مباراة الإياب المحدد لها الثلاثاء المقبل.

وقال يورجن كلوب المدير الفني للفريق فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول أمس: "لا أعتقد أنه من الطبيعي أن أتحدث عما يحدث مع لاعبى الفريق أثناء التأهيل لكن يمكنكم تخَيل ما نفعله كى نعيد صلاح، سنرى ما سيحدث".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 29 هدفًا، متفوقًا بفارق 5 أهداف على هارى كين لاعب توتنهام، بينما يعد هداف ليفربول فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية برصيد 38 هدفاً.

جدير بالذكر أن نادى إيفرتون لم يتمكن من تحقيق الفوز على ليفربول سوى فى مرة واحدة فى آخر 22 مباراة جمعت بين الفريقين فى بطولة الدورى الإنجليزى.