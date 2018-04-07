سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

07 أبريل 2018 - 10:15 ص

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت، سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وانتظمت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدء من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة.

وشهد محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.