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بالمنيا

تشديدات أمنية بمحيط الكنائس فى المنيا

قضايا وحوادث

اجراءات بمحيط الكنائس
اجراءات بمحيط الكنائس

جمال زكى

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رقابة

الاعياد

محافظة المنيا اجهزة الامن

 بدأت أجهزة الأمن بالمنيا، فى تشديد إجراءاتها الأمنية بمحيط الكنائس ودور العيادة القبطية بمحافظة المنيا، حيث فرضت كردونات أمنية مشدة بمحيط الكنائس، وإغلاق الشوارع المؤدية لها لمنع أعمال عنف قد تحدث أثناء الاحتفالات.

 وقال مصدر أمني، رفيع المستوى إن مديرية أن المنيا رفغعت من درجة الاستنفار الأمنى القصوى لمنع حدوث أعمال  شغب، وتأمين الكنائس  أثناء الصولات والقداسات التى تبدأ مساء اليوم قبل ساعات من عيد الفصح أو عيد  القيامة المجيد.

 ومن جانب آخر بدأت الأهالى من المسلمين فى الاحتفال بقدوم الأعياد  من عيد القيامة وشم النسيم  اليوم بـ"سبت النور"، حيث بدأت المنازل بالمحافظة فى تلوين البيض الابيض  واعدادات الماكولات والمشروبات  قبل ساعات من الاحتفال بعيد الفصح.

 كما  استعدت  مديرية  الصحة  بتجهيز سيارات  الاسعاف وفتح المستسفيات وأقسام  الطوارئ طوال الايام الثلاث من هذا الأسبوع وتوفير كل الأمصال والأدوية المخصصة لحالات التسمم الغذائى والتى قد تحدث  جراء الوجبات الغذائية  كما شنت مديرية التموين عدة حملات على محلات بيع الفسيخ والرنجة واالاسمالك المملحة  وتشيد  الرقابة على الأغذية  التى تباع  خلال الأعياد.  



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