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جودة: التأييد او المعارضة ليس هدفًا بالصحافة

الحياة السياسية

سليمان جودة
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قال سليمان جودة، الكاتب الصحفى، إن الصحافة الحية هى التى لا تقرر منذ البداية أن تؤيد الحكومة ولا أن تعارضها، وإنما تقرر أن تكون صاحبة رسالة فى البلد، بحيث تتحقق هذه الرسالة وتتجسد من خلال تأييد سياسات للحكومة مرة ثم من خلال معارضة السياسات مرة أخرى .

وأضاف جودة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان " صحافة فى دبى" أن  التأييد ليس هدفاً فى حد ذاته ولا المعارضة  ولكنهما أداة من أدوات الإصلاح وتصويب الخطوات وبدون ذلك تتعثر الخطوات، ويُغطى عدم الفهم على أجواء المرحلة .

وتابع الكاتب الصحفى مضيفًا: "توجد صحافة تقول لنفسها كل يوم إنها سوف تؤيد وسوف تعارض أيضًا وسوف تجعل الصالح العام هو المعيار فى كل الحالات، وسوف لا تعارض من أجل المعارضة فى حد ذاتها، ولن تؤيد من أجل التأييد فى حد ذاته، وإلا تحولت المعارضة إلى وظيفة ".


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