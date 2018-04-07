  • السبت 07 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:06 م
بحث متقدم
محمد ابو تريكة

بالفيديو.. لحظة وصول محمد أبو تريكة مصر

البرادعي

البرادعى يقدم اقتراحًا لحل أزمة سد النهضة

"علاء".. رجل العقرب المخصص لهتك أعراض السجناء

الإفراج عن 430 سجينًا بعفو رئاسى

الزمالك تفاوض مع حسن شحاتة بعد ٥ دقائق من مباراة الأهلي

حسن شحاتة: مدربو الزمالك "مرتزقة"

الشرق

إعلامي بـ"الشرق" يكشف مفاجآت عن تلقيه عروضا للعودة

محمد بديع

النقض تؤيد إدراج بديع وعزت على قوائم الإرهاب

عزة الحناوي

مفاجأة.. عزة الحناوى تعمل فى كافيه بـ"تركيا"

الاسواني

الإخوان يعميهم التعصب عن رفض الملايين حكمهم

صورة الخبر

"كلوب" يوافق على انتقال "صلاح" للريال بشرط

لعبة الحوت الازرق

قصص مروعة حول العالم عن الانتحار بـ"الحوت الأزرق"

موقع تركي:

"الدراما التركية" مصدر قلق للحكومة المصرية

آخر الأخبار

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تصريح جريء لـ"شوبير" عن عودة الطيران الروسي

#

نقل الفنانة "يسرا" للمستشفى

#

تركيا تحذر القوات السورية: "لا أحد يمكنه وقفنا"

#

صورة مصر على فضائيات "الهيمنة"

النظام

إم بي سي

الدراما التركية

يوسف عامر

أحوال تركية

ذكر موقع "أحوال تركية" في نسخته الإنجليزية، أن الدراما التركية تمثل مصدر قلق للحكومة المصرية، مرجعًا ذلك إلى شعبيتها "الضخمة" في البلاد، لاسيما مع توتر العلاقات التركية المصرية، وفق للموقع .

وبدوره، قال يوسف عامر، نائب رئيس الأزهر، إن المسلسلات التركية والهندية تعتبر خطرًا حقيقيًا على المجتمع، واصفة إياها بأنها واحدة من التهديدات التي تهدف إلى تقويض استقرار مصر والمساهمة في فقدان اللغة العربية.

 وألمح إلى أن هناك محاولات للتأثير على الهوية العربية، وبالتالي يجب أن يكون هناك عمل جاد للحفاظ على هوية العرب ولغتهم ودينهم ووطنهم.

ويأتي تصريح "عامر" عن مخاطر الدراما التركية بعد شهر من قيام شبكة "أم بي سي" الأكثر شعبية في الوطن العربي، بوقف بث البرامج التركية فجأة على قنواتها، وبدون إشعار مسبق، لاحظ المشاهدون أن الدراما التركية التي كانوا يتابعونها فجأة قد تم وقفها.

وفي السياق ذاته، أشار الموقع إلى أن الدراما التركية حصدت عددًا كبيرًا من الدول العربية خلال العقد الماضي، ولكن مع توتر العلاقات بين تركيا والدول العربية بما في ذلك مصر أصبحت شعبيتها مصدرًا للقلق.

وأوضح الموقع أن العلاقات بين تركيا ومصر "متوترة"، وذلك بسبب دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وشدد "عامر" خلال كلمته، على وجود فكرة جديدة سيتم تطبيقها في مركز الأزهر للترجمة في نشر الثقافة الإسلامية، وهو قاموس الأزهر للمصطلحات الإسلامية.

وأضاف أن "الواجبات الرئيسية لمركز الأزهر للترجمة هي إعلام العالم بأنه لا إكراه في الدين، وأن لكل فرد الحرية في اختيار المعتقد الذي يريده والمناهج الدراسية التي يختارها".

ونوه بأن هناك 13 لغة متاحة للترجمة بالفعل بعد أن بدأ المركز بثلاث لغات فقط، مشيرًا إلى أنه يجرى تطوير لغات أخرى، مثل الصينية واليابانية، بالإضافة إلى ترجمة البيانات الخاصة بالمسائل الهامة، كقضية القدس، فضلاً عن تفسير فوري لمعاني آيات القرآن الكريم.

وجاءت تصريحات عامر في كلمة ألقاها خلال ندوة بعنوان "دور مركز الأزهر للترجمة في نشر الثقافة الإسلامية"، والذي جرى يوم الثلاثاء في إطار فعاليات الدورة الرابعة عشر لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل أغلق باب الإصلاح والتغيير في مصر ؟

جمال سلطان

ولع الإسلاميين بتأسيس تنظيمات !!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ذابح شقيقه بشبرا يروى تفاصيل صادمة للواقعة
» هل يهتم الشعب بالمصالحة مع الإخوان؟
» المؤبد لمتهم والسجن 3 سنوات لآخر بـ "خلية الصواريخ"
» مطالبات برلمانية بحظر"الحوت الأزرق"
» خروج النار من فم الأم المتوفاة دليل على اغتيابها للناس
» اللجنة المالية تصرف رواتب الجهاز الفني بالزمالك
» رسميًا.. زواج شيرين عبد الوهاب من فنان شهير
» دعوى قضائية ضد طبيب بسبب "الحيوانات المنوية "
» مقتل زعيم تنظيم "داعش"
» رسالة مؤثرة من ابنة الحاجة سعدية لـ"السيسي "
» "أجايي" يطلب رفع راتبه إلى هذا الرقم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك