"الدراما التركية" مصدر قلق للحكومة المصرية

07 أبريل 2018 - 10:29 ص

ذكر موقع "أحوال تركية" في نسخته الإنجليزية، أن الدراما التركية تمثل مصدر قلق للحكومة المصرية، مرجعًا ذلك إلى شعبيتها "الضخمة" في البلاد، لاسيما مع توتر العلاقات التركية المصرية، وفق للموقع .

وبدوره، قال يوسف عامر، نائب رئيس الأزهر، إن المسلسلات التركية والهندية تعتبر خطرًا حقيقيًا على المجتمع، واصفة إياها بأنها واحدة من التهديدات التي تهدف إلى تقويض استقرار مصر والمساهمة في فقدان اللغة العربية.

وألمح إلى أن هناك محاولات للتأثير على الهوية العربية، وبالتالي يجب أن يكون هناك عمل جاد للحفاظ على هوية العرب ولغتهم ودينهم ووطنهم.

ويأتي تصريح "عامر" عن مخاطر الدراما التركية بعد شهر من قيام شبكة "أم بي سي" الأكثر شعبية في الوطن العربي، بوقف بث البرامج التركية فجأة على قنواتها، وبدون إشعار مسبق، لاحظ المشاهدون أن الدراما التركية التي كانوا يتابعونها فجأة قد تم وقفها.

وفي السياق ذاته، أشار الموقع إلى أن الدراما التركية حصدت عددًا كبيرًا من الدول العربية خلال العقد الماضي، ولكن مع توتر العلاقات بين تركيا والدول العربية بما في ذلك مصر أصبحت شعبيتها مصدرًا للقلق.

وأوضح الموقع أن العلاقات بين تركيا ومصر "متوترة"، وذلك بسبب دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وشدد "عامر" خلال كلمته، على وجود فكرة جديدة سيتم تطبيقها في مركز الأزهر للترجمة في نشر الثقافة الإسلامية، وهو قاموس الأزهر للمصطلحات الإسلامية.

وأضاف أن "الواجبات الرئيسية لمركز الأزهر للترجمة هي إعلام العالم بأنه لا إكراه في الدين، وأن لكل فرد الحرية في اختيار المعتقد الذي يريده والمناهج الدراسية التي يختارها".

ونوه بأن هناك 13 لغة متاحة للترجمة بالفعل بعد أن بدأ المركز بثلاث لغات فقط، مشيرًا إلى أنه يجرى تطوير لغات أخرى، مثل الصينية واليابانية، بالإضافة إلى ترجمة البيانات الخاصة بالمسائل الهامة، كقضية القدس، فضلاً عن تفسير فوري لمعاني آيات القرآن الكريم.

وجاءت تصريحات عامر في كلمة ألقاها خلال ندوة بعنوان "دور مركز الأزهر للترجمة في نشر الثقافة الإسلامية"، والذي جرى يوم الثلاثاء في إطار فعاليات الدورة الرابعة عشر لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب.