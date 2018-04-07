  • السبت 07 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:05 م
بحث متقدم
محمد ابو تريكة

بالفيديو.. لحظة وصول محمد أبو تريكة مصر

البرادعي

البرادعى يقدم اقتراحًا لحل أزمة سد النهضة

"علاء".. رجل العقرب المخصص لهتك أعراض السجناء

الإفراج عن 430 سجينًا بعفو رئاسى

الزمالك تفاوض مع حسن شحاتة بعد ٥ دقائق من مباراة الأهلي

حسن شحاتة: مدربو الزمالك "مرتزقة"

الشرق

إعلامي بـ"الشرق" يكشف مفاجآت عن تلقيه عروضا للعودة

محمد بديع

النقض تؤيد إدراج بديع وعزت على قوائم الإرهاب

عزة الحناوي

مفاجأة.. عزة الحناوى تعمل فى كافيه بـ"تركيا"

الاسواني

الإخوان يعميهم التعصب عن رفض الملايين حكمهم

صورة الخبر

"كلوب" يوافق على انتقال "صلاح" للريال بشرط

لعبة الحوت الازرق

قصص مروعة حول العالم عن الانتحار بـ"الحوت الأزرق"

بتونس..

وقف برنامج بسبب تكفير رئيس حزب إسلامي "اليساريين"

عرب وعالم

ارشفية
ارشفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. "مستقبل وطن" يحث المواطنين على التصويت بالجيزة

#

هذه هي دلالات زيارة "السيسي" إلى سيناء

#

خناقة بين لميس والسيد البدوي: ميخصكيش أعمل ايه

#

المعلومة التي قالها أيمن نور فاضطرت نجل "عنان" لمقاضاته

هيئة الاتصال السمعي والبصري التونسية

برنامج تونسي

صالح الزغيدي

اليسار التونسي

الهايكا

ألزمت هيئة الاتصال السمعي والبصري التونسية _الهايكا_ إيقاف أحدي البرامج التلفزيونية التونسية بعد بثه تصريحات لرئيس حزب إسلامي "كفّر" اليساريين في تونس ودعا إلى "إبادتهم متعربا اياهم أنهم جلبوا الدمار والإفلاس والأمراض إلى البلاد.

وأصدرت "الهايكا" بلاغا أكدت فيه إيقاف برنامج "من الاستديو" الذي تبثه قناة "الجنوبية" الخاصة بسبب بثه “مضامين وخطابات تدعو للعنف والتكفير ورسائل تدعو للكراهية ضد اليسار التونسي، من خلال خطاب سب وشتم من قبل أحد ضيوف البرنامج وهو البحري الجلاصي (رئيس حزب الانفتاح والرفاه الإسلامي)" تتعارض مع الدستور التونسي والقانون المنظم لحرية الإعلام.

وكان الجلاصي هاجم القيادي اليساري الراحل صالح الزغيدي، معتبرا أن اليسار التونسي “مهدّم للإسلام ومعارض للإيمان ويرغب بالقضاء على كل ما فيه فطرة في هذه البلاد”، مشيرا إلى أن اليساريين التونسيين "مفسدون في الأرض ويحاربون الدين ويرغبون بزواج المثليين ويدمرون القوانين".

وأضاف "هؤلاء من أخطر مخلوقات الله، إن شاء الله رب العالمين يريحنا منهم جميعا أو يغيّر من أفكارهم. هؤلاء جلبوا الدمار والإفلاس والأمراض إلى تونس بسبب مشاكلهم كملحدين ومسيّرين (من الخارج".

ويُلزم الدستور التونسي في فصله السادس الدولة بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها، ونشر قيَم الاعتدال والتسامح وحماية المقدّسات ومنع النيل منها.

وأثارت وفاة صالح الزغيدي جدلا كبيرا في تونس، حيث لجأ بعض المحسوبين على التيار الديني إلى “التشفي” بالراحل معتبرين أنه كان “ملحدا”، وهو ما دعا عددا كبيرا من السياسيين والحقوقيين إلى مطالبتهم بالترفع عن خلافاتهم الإيديولوجية وعدم تصفية حساباتهم معه بعد وفاته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل أغلق باب الإصلاح والتغيير في مصر ؟

جمال سلطان

ولع الإسلاميين بتأسيس تنظيمات !!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ذابح شقيقه بشبرا يروى تفاصيل صادمة للواقعة
» هل يهتم الشعب بالمصالحة مع الإخوان؟
» المؤبد لمتهم والسجن 3 سنوات لآخر بـ "خلية الصواريخ"
» مطالبات برلمانية بحظر"الحوت الأزرق"
» خروج النار من فم الأم المتوفاة دليل على اغتيابها للناس
» اللجنة المالية تصرف رواتب الجهاز الفني بالزمالك
» رسميًا.. زواج شيرين عبد الوهاب من فنان شهير
» دعوى قضائية ضد طبيب بسبب "الحيوانات المنوية "
» مقتل زعيم تنظيم "داعش"
» رسالة مؤثرة من ابنة الحاجة سعدية لـ"السيسي "
» "أجايي" يطلب رفع راتبه إلى هذا الرقم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك