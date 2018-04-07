حسني: الآن سقطت كل الأقنعة

07 أبريل 2018 - 10:35 ص

وجه الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمتحدث السابق باسم حملة الفريق "عنان"، رسالة إلى بعض ممن أسماهم "ساقطي الأقنعة"، قائلًا: "أحد المواقع الموالية للنظام خرج بعنوان مثير يقول، سقط قناع الخيانة، حازم حسنى يبيع مصر بإقامة "فول بورد" في لندن"!.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "لفت نظري اسم رئيس تحرير الموقع، الأستاذ هاني لبيب، فهو يعرفنى جيدًا، ويعرف ماذا تعنيه مصر بالنسبة لى، ربطت - رغماً عنى - بين ما نشره هذا الموقع وبين هجوم عنيف على شخصى، ومنذ شهور، تشنه مواقع كثيرة تبحث عن البركة، ورغمًا عنى رأيت أمامي كثيراً من الأقنعة التى تتساقط"!

وأشار: "رغم كل هذا، أراني متمسكاً بمبادئي، احتراماً لذاتي، واحتراماً لإنسانيتي، واحتراماً لوطني وللدولة المصرية التى تنسحب منها الحياة شيئاً فشيئاً".

وأردف في تدوينته: "ورغم كل المرارة التي أشعر بها، أتقدم لكل المصريين بالتهنئة بعيد القيامة المجيد، ولا أجد ما أقوله فى هذا المقام إلا كلمات السيد المسيح عليه السلام، باركوا لاعنيكم!

واختتم تدوينة بقولة، مرة أخرى، كل عام وأنتم ومصر كلها بخير إن شاء الله!

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة: "حسني" حيث قال محمد بدر: "سلمت يا دكتور حازم.. سلمت لتعطى لهؤلاء السماسرة دروس فى حسن الخلق.. وكيف تعشق الأوطان".

وأضاف آخر قائلًا: "أرى حضرتك مشغول بالرد على الأكاذيب والتلفيق المتعمد وأخشى أن تنزلق فى منحدر تساق إليه وهو التفرغ للرد وإهمال القضية الرئيسية وهى معركة الوعي".