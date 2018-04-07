مصرع 14 لاعبا وإصابة آخرين

07 أبريل 2018 - 10:36 ص

لقى 14 لاعب بفريق "هومبولت برونك" للهوكي مصرعهم في كندا إثر حادث تصادم اتوبيس اللاعبين مع شاحنة تقل بضائع بإقليم ساسكاتشوان وسط العاصمة.

وقالت الشرطة، إن الأتوبيس التابع لفريق الهوكي "هومبولت برونك"، كان يحمل 28 شخصًا على الأقل، عندما اصطدم بشاحنة نقل بضائع بإقليم ساسكاتشوان بوسط كندا.

وأضافت أن 14 شخصًا قتلوا، وأصيب مثلهم خلال الحادثة، 3 منهم في حالة حرجة.

وذكرت الشرطة أن التحقيقات متواصلة للتعرف على أسباب وقوع الحادث وملابساته.

وعقب الحادث عبر نشطاء "تويتر" عن مواساتهم لأهالي الضحايا، وانتشر هاشتاج بعنوان "الصلاة من أجل هومبولت".