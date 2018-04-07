تشريح جثة شاب انتحر لخلافات أسرية بالعجوزة

أحمد الشربينى
قررت نيابة العجوزة تشريح جثة شاب انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الرابع لخلافات أسرية ودفن الجثة.
وردت معلومات لغرفة النجدة يفيد سقوط شاب من أعلى الطابق الرابع بأرض اللواء بالعجوزة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، بسبب إصابته بأزمة نفسية نتيجة تعاطيه المواد المخدرة، وخلاف أفراد أسرته معه لتعاطيه المخدرات.
حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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