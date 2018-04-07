07 أبريل 2018 - 10:44 ص

تمكن الجيش الأفغاني من القضاء على زعيم تنظيم داعش قاري حكمت من خلال غارة جوية شنتها طائرات الجيش في شمال البلاد، وتم الإعلان رسميا عن مقتل زعيم التنظيم في الأرضي الروسية.

وذكر بيان للفيلق شاهين، بالجيش الأفغاني على "فيس بوك"، اليوم السبت "مقتل زعيم تنظيم داعش بشمال أفغانستان، في غارة جوية للقوات الأجنبية، أول أمس الخميس، على مديرية درزاب بولاية جوزجان".

وفي وقت سابق أفادت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان، بأن "14 إرهابيًا بما في ذلك عناصر بتنظيم "داعش" سقطوا بين قتيل وجريح في عمليات أمنية منفصلة، في هلمند جنوبي البلاد وننجرهار بشرقها"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية نفذت عصر أمس عملية ضد الإرهابيين في منطقة يختشال بولاية هلمند أسفرت عن مقتل 4 منهم وإصابة عدد مماثل".

وتعاني أفغانستان اضطرابًا أمنيًا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة "طالبان"، وحركات متحالفة معها، وتنظيم "داعش" "المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول".