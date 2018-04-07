  • السبت 07 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:04 م
بحث متقدم
البرادعي

البرادعى يقدم اقتراحًا لحل أزمة سد النهضة

محمد ابو تريكة

بالفيديو.. لحظة وصول محمد أبو تريكة مصر

"علاء".. رجل العقرب المخصص لهتك أعراض السجناء

الإفراج عن 430 سجينًا بعفو رئاسى

الزمالك تفاوض مع حسن شحاتة بعد ٥ دقائق من مباراة الأهلي

حسن شحاتة: مدربو الزمالك "مرتزقة"

الشرق

إعلامي بـ"الشرق" يكشف مفاجآت عن تلقيه عروضا للعودة

محمد بديع

النقض تؤيد إدراج بديع وعزت على قوائم الإرهاب

عزة الحناوي

مفاجأة.. عزة الحناوى تعمل فى كافيه بـ"تركيا"

الاسواني

الإخوان يعميهم التعصب عن رفض الملايين حكمهم

صورة الخبر

"كلوب" يوافق على انتقال "صلاح" للريال بشرط

لعبة الحوت الازرق

قصص مروعة حول العالم عن الانتحار بـ"الحوت الأزرق"

الجيش الأفغاني يعلن..

مقتل زعيم تنظيم "داعش"

عرب وعالم

داعش
ارشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

«داعش» ينشر فيديو لعملية قتل 4 جنود أمريكيين

#

التحالف الدولي يكشف حقيقة مقتل زعيم داعش

#

مقتل مسلحين أجانب في صفوف الوحدات الكردية بسوريا

#

مقتل 3 أوزباكيين وصيني فى غارة جوية بأفغانستان

غارة جوية

الجيش الأفغاني

قاري حكمت

تمكن الجيش الأفغاني من القضاء على زعيم تنظيم داعش قاري حكمت من خلال غارة جوية شنتها طائرات الجيش في شمال البلاد، وتم الإعلان رسميا عن مقتل زعيم التنظيم في الأرضي الروسية.

وذكر بيان للفيلق شاهين، بالجيش الأفغاني على "فيس بوك"، اليوم السبت "مقتل زعيم تنظيم داعش بشمال أفغانستان، في غارة جوية للقوات الأجنبية، أول أمس الخميس، على مديرية درزاب بولاية جوزجان".

وفي وقت سابق أفادت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان، بأن "14 إرهابيًا بما في ذلك عناصر بتنظيم "داعش" سقطوا بين قتيل وجريح في عمليات أمنية منفصلة، في هلمند جنوبي البلاد وننجرهار بشرقها"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية نفذت عصر أمس عملية ضد الإرهابيين في منطقة يختشال بولاية هلمند أسفرت عن مقتل 4 منهم وإصابة عدد مماثل".

وتعاني أفغانستان اضطرابًا أمنيًا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة "طالبان"، وحركات متحالفة معها، وتنظيم "داعش" "المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل أغلق باب الإصلاح والتغيير في مصر ؟

جمال سلطان

ولع الإسلاميين بتأسيس تنظيمات !!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ذابح شقيقه بشبرا يروى تفاصيل صادمة للواقعة
» هل يهتم الشعب بالمصالحة مع الإخوان؟
» المؤبد لمتهم والسجن 3 سنوات لآخر بـ "خلية الصواريخ"
» مطالبات برلمانية بحظر"الحوت الأزرق"
» خروج النار من فم الأم المتوفاة دليل على اغتيابها للناس
» اللجنة المالية تصرف رواتب الجهاز الفني بالزمالك
» رسميًا.. زواج شيرين عبد الوهاب من فنان شهير
» دعوى قضائية ضد طبيب بسبب "الحيوانات المنوية "
» مقتل زعيم تنظيم "داعش"
» رسالة مؤثرة من ابنة الحاجة سعدية لـ"السيسي "
» "أجايي" يطلب رفع راتبه إلى هذا الرقم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك