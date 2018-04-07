» خروج النار من فم الأم المتوفاة دليل على اغتيابها للناس

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الرزق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أمي المتوفاة والنار تخرج من فمها. أرجو التأويل.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تنسوا الوالدة من الصدقة والدعاء، وإن كان عليها دين فسدوا عنها دينها وإن كان للناس عندها مظالم فردوا مظالم الناس، وإن كان عليها صيام فقال رسول والله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، وإن كان عليها نذر لا يخالف الشرع فالنذر دين فاقضوه عنها.

وخروج النار من فمها فقد يدل على أنها كانت تغتاب الناس فأرجو أن تستسمحوا الناس أن يسامحوها، وربما وقع الناس في غيبتها، وربما دل خروج النار من فمها على أنها أكلت من أموال اليتامى ظلمًا، أو أكلت مالا حرامًا، وقد تكون الرؤيا تخويفًا لك أنت حتى لا تخوضي في غيبة الناس أو تسعي بين الناس بالنميمة.

وخروج النار من فم الوالدة قد يكون إنذارًا لك حتى تتذكري الموت والآخرة وتأخذي العبرة والعظة ممن سبقوك للآخرة. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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