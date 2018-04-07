  • السبت 07 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:05 م
بحث متقدم
محمد ابو تريكة

بالفيديو.. لحظة وصول محمد أبو تريكة مصر

البرادعي

البرادعى يقدم اقتراحًا لحل أزمة سد النهضة

"علاء".. رجل العقرب المخصص لهتك أعراض السجناء

الإفراج عن 430 سجينًا بعفو رئاسى

الزمالك تفاوض مع حسن شحاتة بعد ٥ دقائق من مباراة الأهلي

حسن شحاتة: مدربو الزمالك "مرتزقة"

الشرق

إعلامي بـ"الشرق" يكشف مفاجآت عن تلقيه عروضا للعودة

محمد بديع

النقض تؤيد إدراج بديع وعزت على قوائم الإرهاب

عزة الحناوي

مفاجأة.. عزة الحناوى تعمل فى كافيه بـ"تركيا"

الاسواني

الإخوان يعميهم التعصب عن رفض الملايين حكمهم

صورة الخبر

"كلوب" يوافق على انتقال "صلاح" للريال بشرط

لعبة الحوت الازرق

قصص مروعة حول العالم عن الانتحار بـ"الحوت الأزرق"

التحرش الجنسي يقيل عضو بـ"الكونجرس" من منصبه

عرب وعالم

فارينتهولد
فارينتهولد

وكالات

أخبار متعلقة
#

عبد الماجد: ملّيت من الجماعة الإسلامية

#

"ترامب": علينا عدم استقبال مهاجرين من "بلدان قذرة" بأفريقيا

#

حملة لـ300 امرأة ضد التحرش الجنسي في أمريكا

#

"64% من رجالة مصر عندهم ضعف جنسي"

الكونجرس

التحرش الجنسي

مجلس النواب الأمريكي

فارنتهولد

تقدم بليك فارينتهولد عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري باستقالته من منصبة في الكونجرس الأمريكي بعد اتهام مساعدته السابقة له بالتحرش الجنسي.

واعترف "فارنتهولد" بأنه سمح بانتشار ثقافة غير مهنية في مكتبه بالكونجرس.

وقال عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري 56 عاما وهو عضو بمجلس النواب عن ولاية تكساس، في بيان بالفيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي في حين خططت لإكمال ما تبقى من مدتي في الكونجرس، أعرف حقا أن الوقت قد حان للرحيل.

وفي حين نفى فارينتهولد اتهامه بالتحرش الجنسي قال في ديسمبر إنه لن يسعى لخوض الانتخابات مجددا جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب أنها تحقق معه في اتهام موظفة سابقة له بالتحرش الجنسي والتمييز والانتقام.

وقال في ديسمبر لم تكن لدي أي فكرة عن كيفية إدارة مكتب بالكونجرس ونتيجة لذلك سمحت لثقافة كانت متساهلة للغاية وغير مهنية بكل تأكيد أن تترسخ في مكتبي.

وقالت لجنة الأخلاقيات إنها تدرس أيضا ما إذا كان فارينتهولد استخدم عبارات غير ملائمة مع آخرين من فريقه.

ولم يتسن التحقق من المزاعم ضد فارينتهولد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل أغلق باب الإصلاح والتغيير في مصر ؟

جمال سلطان

ولع الإسلاميين بتأسيس تنظيمات !!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ذابح شقيقه بشبرا يروى تفاصيل صادمة للواقعة
» هل يهتم الشعب بالمصالحة مع الإخوان؟
» المؤبد لمتهم والسجن 3 سنوات لآخر بـ "خلية الصواريخ"
» مطالبات برلمانية بحظر"الحوت الأزرق"
» خروج النار من فم الأم المتوفاة دليل على اغتيابها للناس
» اللجنة المالية تصرف رواتب الجهاز الفني بالزمالك
» رسميًا.. زواج شيرين عبد الوهاب من فنان شهير
» دعوى قضائية ضد طبيب بسبب "الحيوانات المنوية "
» مقتل زعيم تنظيم "داعش"
» رسالة مؤثرة من ابنة الحاجة سعدية لـ"السيسي "
» "أجايي" يطلب رفع راتبه إلى هذا الرقم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك