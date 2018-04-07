غادة شريف: لا تضعوا سلامة وصالح فى سلة واحدة

07 أبريل 2018 - 11:06 ص

قالت غادة شريف, الكاتبة الصحفية, إنه هناك فرق بين منع عبد الناصر سلامة من الكتابة فى جريدة المصرى اليوم وبين إقالة رئيس تحرير الجريدة, وذلك لأن سلامة من الكتاب المعارضين وكان الوحيد المتبقى فى الجريدة ولم يكن يسمك العصا من النصف لكن إقالة رئيس محمد السيد صالح أمر مختلف تمامًا فكان دائمًا مع الدولة ولم يخرج عن سياستها.

وأضافت شريف خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك", أن ما حدث لرئيس تحرير المصرى اليوم نتيجة لسياساته على الرغم من أنه مؤيد ولم يخرج عن السياق, مرددة: "لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن".

واستكملت قائلة: "يا ريت ما نخلطش الأوراق.. إقالة رئيس تحرير المصرى اليوم ليست قصف للأقلام ولا اضطهاد للصحافة، عكس ما تم تجاه سلامة فهذه سنة الله فى خلقه".