الذهب يرتفع 4 جنيهات في الأسواق

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
استقرت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 655 جنيهًا في السوق المحلية.
ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:
عيار 24 بـ749 جنيهًا.
عيار 21 بـ655 جنيهًا.
عيار 18 بـ561 جنيهًا.
عيار 14 بـ437 جنيهًا.
عيار 12 بـ374 جنيهًا.
أونصة: 23.281 جنيه.
جنيه ذهب: 5.240 جنيه.
وكان سعر الذهب جرام الذهب عيار 21 وصل في بدء تعاملات الأسبوع إلى 640 جنيها للجرام.
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