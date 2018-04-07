» رسميًا.. زواج شيرين عبد الوهاب من فنان شهير

07 أبريل 2018 - 11:21 ص

أكدت المطربة الإماراتية بلقيس فتحي زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، من خلال تغريده لها عبر حسابها على Twitter ، وقدمت التهنئة لصديقتها شيرين على الزواج قائلة: "كل التباريك لحبيبتي وقلبي الفنانة الكبيرة @sherine فرحتها الكبيرة وبقولك ألف مبروك ويا رب تتهني وتكوني اسعد امرأة في الدنيا.. يا رب زي ما فرحتيني في يوم فرحي تفرحي كل ثانية وكل دقيقة وكل لحظة يا اجمل #شيرين..بحبك أوي".

وكان مصدر مقرب من الفنانة شيرين عبد الوهاب، كشف عن أن حفل زفافها على المطرب والملحن حسام حبيب، يقتصر على المقربين لهما فقط وأسرتيهما.

وأضاف المصدر أن شيرين أبلغت المدعوين بسرية معلومات حفل الزفاف وعدم تسريبها إلى الصحافة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلاله عقد القران واحتفالية قصيرة.

قال الصحفي السوري ربيع هنيدي، إن المطربة شيرين عبدالوهاب والمطرب حسام حبيب، سيتزوجان اليوم السبت، رغم أن الثنائي لم يؤكدا أو ينفيا هذا الخبر، لكنهم اكتفوا بنشر صورة قرآنية في نفس الوقت عبر حسابيهما على موقع "فيس بوك".

ونشرت شيرين، صورة مكتوب عليها أيات سورة "الفلق"، وكذلك نشرها حسام حبيب في نفس التوقيت