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"كلوب" يوافق على انتقال "صلاح" للريال بشرط

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صلاح

كلوب

غاريث بيل

كشف موقع  "caughtoffsid " الصادر بالإنجليزية، والمهتم بإخبار انتقال لاعبي البريميرليج، عن إبداء مدرب ليفربول، الألماني، يورجن كلوب، موافقته المبدئية، على انتقال محمد صلاح، مهاجم الفريق ونجم المنتخب المصري، لنادي ريال مدريد الاسباني، كجزء من صفقة تبادل يشارك فيها لاعب المرينجي، جاريث بيل.

وتابع الموقع، في تقريره، أن المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، أعطى الضوء الأخضر لقبوله انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد كجزء من صفقة تبادل يشارك فيها اللاعب الويلزي، جاريث بيل.

ويبدو أن مدرب فريق الريدز من أشد المعجبين باللاعب الدولي "بيل"، حيث أشار موقع "دون بالون" الإسباني إلى أن النادي لا يبدي رفضه لترك "صلاح" بعد موسم واحد فقط في آنفيلد.

وأشعل الفرعون المصري، محمد صلاح، الأجواء في ليفربول منذ انتقاله من نادي روما الإيطالي، في الصيف الماضي، حيث سجل "صلاح" 38 هدفًا في جميع المسابقات ليضع النادي على الدور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ونوه الموقع بأن هذا دفع ريال مدريد لإبداء اهتمام قوي بالتعاقد مع "صلاح"، ويزعم موقع "دون بالون" أن المرينجي مستعد لقتل عصفورين بحجر واحد عن طريق التخلص من "بيل"، وأدائه دون المستوي إلى ليفربول، وكسب مهاجم بمهارات "صلاح" في المقابل .

وألمح الموقع الإسباني أن ليفربول قد يقبل 200 مليون يورو لصالح انتقال صلاح، مضيفًا أن "كلوب" يحرص على فكرة توقيع ناديه مع الويلزي "بيل"، رغم أن اللاعب نفسه قد يحتاج إلى بعض الإقناع.

في حين، أشار الموقع الإسباني إلى أن مع الصعوبات الأخيرة التي يواجها "بيل" مع ريال مدريد من حيث اللياقة البدنية والأداء المتدهور، فمن غير المرجح أن يشارك العديد من مشجعي ليفربول وجهة نظر "كلوب" بأن هذه ستكون صفقة جيدة لناديهم.

ومع ذلك، لفت الموقع أن ليفربول أدى بشكل جيد على الرغم من خسارته لـ فيليبي كوتينيو لصالح نادي برشلونة في يناير الماضي، إذ تعود الريدز على خسارة أسماء كبيرة من قبل.

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