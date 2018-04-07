الإخوان يعميهم التعصب عن رفض الملايين حكمهم

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مصر

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الأسواني

قال الكاتب والروائي علاء الأسواني، إن شماتة الإخوان في اعتقال شباب الثورة سلوك ساقط أخلاقيًا ودينيًا وأكبر دليل على ضرورة فصل الدين عن الدولة.

وأضاف في تدوينه له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًاً: "الإخوان يعميهم التعصب الديني عن حقيقة أن ملايين المصريين رفضوا حكمهم، لم أندم على اشتراكي في 30 يونيو برغم انحرافها عن مسارها".

واختتم تدوينته بقوله: "الفاشية الدينية ليست أفضل من الفاشية الأمنية".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة الأسواني حيث وجهت إليه سارة علاء سؤالًا قائلة: "ماذا عن الفاشية العلمانية".

وأضاف آخر فصل الدين عن الدولة، لكن ليس فصل الدين عن السياسة، أتمنى نوصل لأن تبقي المواطنة أساس لقيم الحرية والمساواة والعدالة، دون تمييز على أي أساس، بالدستور،  لما الكل يقبل الديمقراطية كأساس، ساعتها بقي يقدر المتدينون وغيرهم العمل في السياسة .

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