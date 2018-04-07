» اللجنة المالية تصرف رواتب الجهاز الفني بالزمالك

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أعلنت اللجنة المالية المسئولة عن صرف رواتب الجهاز الفني لنادي الزمالك والتي بلغت قيمتها 341950 جنيها وهى القيمة التى طلبها الجهاز الإداري للفريق.

ومن المقرر أن يسافر الفريق اليوم السبت إلى السويس استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة غدًا الأحد  ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 28 لمسابقة الدوري الممتاز.

وكشفت اللجنة فى بيان لها صرف مرتبات ومستحقات أكثر من  1600 من أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والموظفين والعمال والعمالة الموسمية وأجهزة ذوى الاحتياجات الخاصة منذ تسلمها كشوف المرتبات صباح أول أمس الخميس حتى الآن.

وقامت اللجنة المالية بصرف رواتب العاملين وأعضاء الجهاز الفني للزمالك رغم تصريحات مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء الذي زعم تعنت اللجنة في صرف الرواتب والمستحقات المالية المطلوية وحملها مسئولية الإخفاقات الأخيرة بالنادي


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