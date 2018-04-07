بلجيكية تتفاعل في مديح "الأخوة أبو شعر" بالأقصر

07 أبريل 2018 - 11:46 ص

تفاعلت سيدة أوربية مع أناشيد المديح التي قدمتها فرقة الأخوة أبو شعر السورية للإنشاد الديني في الحفل الذي نظمته جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالأقصر بقاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك.

وأبدت "أنيمي فان إيجن" - طبيبة بلجيكية - في تصريح مقتضب لـ "المصريون" سعادتها بحضورها هذا الحفل وأنها تفاعلت بشكل قوي مع الموسيقى العربية وكانت تشعر بجمال الأناشيد من خلال تفاعل الحضور الكبير مع المنشدين.

وكانت فرقة الأخوة أبو شعر قد أحيت حفلاً جماهيريًا كبيرًا مساء أول أمس ، حمل اسم "العجائب السبعة" بمناسبة مرور 12 عامًا على تأسيس جمعية رسالة بمدينة الأقصر وسط إقبال كبير من أهالي المدينة التاريخية.



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