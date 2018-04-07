» ذابح شقيقه بشبرا يروى تفاصيل صادمة للواقعة

07 أبريل 2018 - 11:47 ص

أدلى قاتل شقيقه في شبرا الخيمة باعترافات تفصيلية أمام أورقة المحققين قائلًا: "مكنتش قاصد أقتله، ومش عارف طعنته إزاى بـ"كاتر" فى رقبته، وعندما شاهدته تسيل منه الدماء احتضنته ودخلت فى نوبة بكاء وحاولت علاجه إلًا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

يروى المتهم، إنه تربى داخل أسرة بسيطة، وأن والده منفصل عنهم منذ سنوات، وأن والدته تتولى الرعاية الكاملة وبدأنا نعمل لمساعدتها"، وقمت أنا وشقيقى "كريم" بشراء "توك توك"، بالتقسيط وكنا نعمل عليه سوياً، بنظام الوردية، حيث كنت أقوم بالعمل عليه صباحًا، وكريم بالمساء.

وأضاف: "مرت أيامنا بسلام، حتى تدخل الشيطان بيننا بسبب الأموال التى نتحصل عليها من "توك توك" وتارة بسب صيانة "التوك توك"، وتارة بسب الإيراد.

وأوضح: يوم الواقعة نشب خلاف بسبب تنظيف التوك توك، فرفضت معللاً ذلك بسبب تعبي، لكنه لم يتحملنى، ونهرنى وسبنى أمام المارة بالشارع، فاستشطت غيظًا، ولم أدر بحالى وأنا أخرج "كاتر"، من ملابسى وأجزهت عليه بعدة طعنات فى الرقبة، ولم أصدق أنى فعلت ذلك فى شقيقي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.