رشوان يتعامل مع المراسلين الأجانب بشكل متميز

07 أبريل 2018 - 11:47 ص

وصف عماد الدين حسين, الكاتب الصحفى, منهج تعامل الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الكاتب الصحفى ضياء رشوان مع الوسائل الدولية الإخبارية بأنها الأفضل والأكثر تميزًا, مشيرًا إلى أن ما فعله تجاه وكالة الأخبار البريطانية "BBC " على خلفية واقعتها الخاصة بتقرير الاختفاء القسرى ومطالبتها بتقديم اعتذار توضح جليًا مدى تطبيق القواعد المهنية التى يتعامل بها مع تلك المؤسسات الأجنبية.

وأضاف حسين خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان "منهج رشوان مع المراسلين الأجانب" متسائلاً: "أيهما أفضل أن يتم التعامل مع هذه الوسائل الدولية وإقناعها بخطئها وتقديم اعتذار، أم التهديد بطردها من مصر؟! , لو أننا طردنا هذه الوسائل وهو أمر سهل، فسوف يتحولون إلى وسيلة دعاية موجهة ضد البلد بأكمله، طوال الوقت، خصوصًا أننا لا نملك في مصر وسيلة إعلام دولية تستطيع مواجهة هذه الوسائل ".

وتابع الكاتب الصحفى قائلاً: "بعض وسائل الإعلام الأجنبية تتعمد تشويه صورة مصر والمصريين وكذلك الحكومة والنظام, ذلك قد يكون صحيحًا، لكن السؤال المهم ولماذا توفر لهم الحكومة الفرص المختلفة كى يشوهوا هذه الصورة؟!".