» مطالبات برلمانية بحظر"الحوت الأزرق"

07 أبريل 2018 - 11:49 ص

تقدم النائب محمد هاني الحناوي، ببيان للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يطالب فيه بتوجيه الحكومة بقيادة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع دخول الألعاب الخطيرة عبر الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" ووجودها داخل مصر.

وجاء هذا البيان من "الحناوي" بعد ظاهرة انتشار لعبة الحوت الأزرق التي تؤدي إلى انتحار الأطفال والمراهقين.

يشار إلى أن هذه اللعبة ذاع صيتها في مصر مؤخرًا، بعدما كشفت التوقعات أن انتحار نجل حمدي الفخراني كان بسببها.