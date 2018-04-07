هذا موقف الأهلي من استمرار مؤمن زكريا مع أهلي جدة

07 أبريل 2018 - 11:54 ص

أعلن مسئولو النادي الأهلي عن موافقتهم على استمرار اللاعب مؤمن زكريا في إعارته لنادي أهلي جدة السعودي خلال الموسم المقبل وذلك بناء على رغبة اللاعب في الاستمرار ضمن صفوف الفريق السعودي.

ولا يمانع مسئولو القلعة الحمراء بقاء مؤمن في السعودية لموسم آخر شريطة أن يمدد عقده مع القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

ويعد مؤمن زكريا من العناصر الأساسية في الأهلي لكن رغبة اللاعب في الانتقال للدوري السعودي في يناير الماضي ورغبته في الاستمرار لموسم آخر، دفع الجهاز الفني لتلبية رغبته.