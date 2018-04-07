"المحافظين" يدين التجاهل الدولى للقمع الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى

07 أبريل 2018 - 11:56 ص

أدان المهندس على قرطام نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية التجاهل الدولى لما يجرى من أحداث على الأراضي الفلسطينية واستمرار إسرائيل في استخدام القوة المفرطة فى مواجهة الشعب الفلسطينى والذى يعبر عن غضبه من الممارسات الإسرائيلية مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين وكأن ما يحدث هناك ليس من ضمن اهتمامات المجتمع الدولى.



وأضاف قرطام في تصريحات صحفية أن هذه الأحداث تلقى بظلال الشك حول جدية المجتمع الدولى فى حل القضية الفلسطينية فى ظل الغطرسة الإسرائيلية واستمرارها فى سياسة القمع والتنكيل بالشعب الفلسطينى دون إدانة واضحة ومحددة تعطى الشعب الفلسطينى بصيص من الأمل فى نية المجتمع الدولى فى إيجاد حل عادل وشامل على أساس مرجعيات وتفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وحل الدولتين وحق العودة.

وشدد قرطام علي ضرورة التحرك السريع للمجتمع الدولي لمنع وقوع المزيد من الشهداء و المصابين واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وأنه يجب على إسرائيل أن تعى أن لغة الغطرسة والقوة لا يمكن أن تدوم للأبد وأن السلام هو الطريق الأمثل للتعايش السلمى والتعاون فى المستقبل بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.