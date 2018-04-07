النقض تؤيد إدراج بديع وعزت على قوائم الإرهاب

07 أبريل 2018 - 12:00 م

ننشر رأي نيابة النقض في قرار إدراج محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ومحمود عزت و جهاد الحداد وعمر مالك وآخرين على قوائم الكيانات الإرهابية

أوصت النيابة العامة لدى محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و محمود السيد غزلان نائب المرشد وعضو مكتب الإرشاد وصلاح الدين مرسي وعبد الرحيم محمد و كارم محمود ومحمد انصاري و يوسف طلعت و محمود عبدالكريم و أحمد عبدالهادي وأحمد جمعة و أحمد عبدالرحمن قاسم شكلا.

ثانيا بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين سعد محمد عمارة و مصطفى طاهر الغنيمي و سعد عصمت و عصام مختار ومسعد حسين و أشرف ابراهيم و عمر يوسف بقبوله منه ومن الطاعنين وليد عبدالرؤوف وعمر حسن مالك و محمد السروجي و مراد محمد وجهاد الحداد و أحمد أبو بركة و أحمد محمد سبع وأحمد عبدالغني وخالد محمد و هاني صلاح الدين و رمزي محمد وعمرو السيد عبده مصطفى وسعد خيرت وأيمن عبدالغني و سمير محمد و محمد صلاح الدين و سامحي مصطفى و عبدالله أحمد الفخراني شكلا و في الموضوع لرفضه

وحددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا جلسة 22 مايو المقبل لنظر طعن المتهمين فى قضية "غرفة عمليات رابعة" على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت محكمة الجنايات قررت، أدرجت بديع و آخرين فى قضية غرفة علميات رابعة، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وتجميد أموالهم، لمدة 3 سنوات، طبقا لنص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.

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