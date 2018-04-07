بكرى: أزمة قناة الشرق وأيمن نور بداية النهاية لهؤلاء الخونة

07 أبريل 2018 - 12:01 م

علق الكاتب الصحفى والبرلمانى مصطفى بكرى على أزمة العاملين بقناة الشرق ورئيسها أيمن نور، قائلاً: الحقيقة أن أيمن نور تاريخه معروف كله ادعاء وكذب وتضليل ظهرت حقيقته أمام هذه الشلة من الخونة.

وأضاف بكرى خلال مداحلة هاتفية ببرنامج آخر الأسبوع المُذاع على فضائية المحور مع الإعلامية دينا يحيي: أيمن نور سلط البلطجية على العاملين بقناة الشرق يأتى ذلك فى صورة تعكس ما يحدث هناك .

وأشار إلى أن مصر تحتفل بعرس الانتخابات والوحدة المصرية بأسمى تعبير وصوره، قائلاً: وهؤلاء أدعوا بأن الشعب المصرى لن يخرج ولكن حدث غير ذلك.

وتابع البرلمانى مصطفى بكرى: هؤلاء لا مصداقية لهم ولا كلمة لهم أناس باعوا وطنهم نحن أمام غدر الخونة مع بعضهم البعض .

ولفت بكرى إلى أن ما حدث بلطجة من أيمن نور من منع الأجور عن العاملين بقناة الشرق واستدعاء الشرطة التركية لهم موضحًا هذه بداية النهاية لهم فهذه القناة العميلة لا مستقبل لها، فمن خان وطنه يستطيع أن يفعل أى شيء بعد ذلك على حد تعبيره .