برلمانية: الأطباء المصريون أكفاء على مستوى العالم

07 أبريل 2018 - 12:07 م

أكدت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن مصر بها أكفأ أطباء على مستوى العالم، لافتة إلى أن الطبيب المصري مطلوب بالخارج سواء في الدول العربية أو الأجنبية.

وأشارت "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت، إلى أن الطبيب المصري لا يحصل على حقه المادي، مضيفة أن التمريض المصري مستواه جيد ولكن المشكلة أنهم يريدون العمل في المراكز الصحية وليس المستشفيات.

وأعلنت أن البرلمان سيناقش قريبًا قانون تنظيم عمل التمريض.