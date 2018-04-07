  • السبت 07 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:03 م
بحث متقدم
البرادعي

البرادعى يقدم اقتراحًا لحل أزمة سد النهضة

«البرادعي»: هذا هو الحل في أزمة سد النهضة

محمد ابو تريكة

بالفيديو.. لحظة وصول محمد أبو تريكة مصر

"علاء".. رجل العقرب المخصص لهتك أعراض السجناء

الإفراج عن 430 سجينًا بعفو رئاسى

الزمالك تفاوض مع حسن شحاتة بعد ٥ دقائق من مباراة الأهلي

حسن شحاتة: مدربو الزمالك "مرتزقة"

الشرق

إعلامي بـ"الشرق" يكشف مفاجآت عن تلقيه عروضا للعودة

محمد بديع

النقض تؤيد إدراج بديع وعزت على قوائم الإرهاب

عزة الحناوي

مفاجأة.. عزة الحناوى تعمل فى كافيه بـ"تركيا"

الاسواني

الإخوان يعميهم التعصب عن رفض الملايين حكمهم

صورة الخبر

"كلوب" يوافق على انتقال "صلاح" للريال بشرط

إحالة مسئول التراخيص بحي النزهة للجنايات في واقعة رشاوى

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

أبرز المعلومات عن «مجنونة» محمد صلاح؟

#

خبير دوائي: التجارب السريرية تواجه تحديات أخلاقية

#

بالفيديو.. طنطاوي: "كل اللي عاوز يهز يهز"

#

بالصور .. ولادة طفل برأسين في السودان

قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة مسئول التراخيص بحي النزهة إلى محكمة الجنايات وذلك لاتهامه بتلقي رشاوى مقابل استصدار تراخيص عمل لبعض الأشخاص.

ووجهت النيابة للمتهم بصفته موظف عموميا - مسئول تراخيص المحلات بحي النزهة- طلب واخذ لنفسه عطية لأداء عمل بزعم أنه من أعمال وظيفته بأن طلب من نيفين محمود محمد محمود مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها مبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل استصدار ترخيص تشغيل محل خاص بها، وأن المتهم اعترف خلال التحقيقات بطلبه الرشوة وبصحة التسجيلات الدائرة بينه وبين صاحبة الطلب كما أكد تقرير خبير الأصوات مطابقة صوت وصورة المتهم والشاهدة الثانية للصوت والصورة المنسوبين إليهما.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل أغلق باب الإصلاح والتغيير في مصر ؟

جمال سلطان

ولع الإسلاميين بتأسيس تنظيمات !!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ذابح شقيقه بشبرا يروى تفاصيل صادمة للواقعة
» هل يهتم الشعب بالمصالحة مع الإخوان؟
» المؤبد لمتهم والسجن 3 سنوات لآخر بـ "خلية الصواريخ"
» مطالبات برلمانية بحظر"الحوت الأزرق"
» خروج النار من فم الأم المتوفاة دليل على اغتيابها للناس
» اللجنة المالية تصرف رواتب الجهاز الفني بالزمالك
» رسميًا.. زواج شيرين عبد الوهاب من فنان شهير
» دعوى قضائية ضد طبيب بسبب "الحيوانات المنوية "
» مقتل زعيم تنظيم "داعش"
» رسالة مؤثرة من ابنة الحاجة سعدية لـ"السيسي "
» "أجايي" يطلب رفع راتبه إلى هذا الرقم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك