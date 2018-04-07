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البلشى: حال الصحافة أشبه بمسرحية ريا وسكينة

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خالد البلشى، عضو مجلس النقابة السابق
البلشى

حنان حمدتو

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وصف خالد البلشى, الكاتب الصحفى وعضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق, الوضع  الذى تتعرض له الصحافة  خلال هذه  الأيام  بأنه أشبه  بما وقع من أحداث خلال أداء مسرحية ريا وسكينة المشهورة, مؤكدًا أنه لم يقصد السياق التاريخى  لما بدر من الشخصيات التاريخية المعروفة.

وقال البلشى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يبدو مشهد الصحافة اليوم كسيدة وقعت بين الثنائي الشهير ريا وسكينة في المسرحية المعروفة، وليس في السياق التاريخي بعد أن جاءت القرارات الأخيرة لتلقي الكثير من التساؤلات حول الاتهامات التي وجهت للثنائي الشهير".

 وأضاف البلشى  مستكملا: "تتعرض الصحافة فى هذه الفترة للخنق  بل وقتل ما تبقى  من مساحات للحركة والكلام قبضا أو حبسا أو  مطاردة أو محاكمة أو منعا أومصادرة أو تغريما أو تشويها, ورغم ذلك فإن النقابة تقوم بتقييد حركتها تمامًا ومنع أي رد فعل لها على طريقة  ما تخافيش يا شابة".

 وتابع عضو مجلس النقابة سابقا وقال: "النقابة  تساعد فى ذلك  بنفيها  لما يحدث للصحافة من انتهاكات  على شاكلة   معندناش حبس صحفيين والصحافة تعيش أزهى فتراتها ومفيش صحفيين محبوسين والغرامة حماية من عقوبة أشد أو بالمشاركة في أي زفة  حتى لو كان أحد تداعياتها مصادرة ما تبقى من مساحات للحركة والكلام".

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