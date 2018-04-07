7 نجوم كروية وقعوا في فخ رامز جلال هذا الموسم

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بدأت تظهر ملامح برنامج المقالب للفنان رامز جلال المقرر إذاعته في رمضان المقبل تحت اسمن "رامز تحت الثلج".

وحصل لاعبو الكرة ومشاهير الساحرة المستديرة على نصيب الأسد من حلقات البرنامج وذلك بناء على فكرة البرنامج التي تاتي بالتزامن مع كأس العالم في روسيا ليقع الكثير من أبطال الكرة ضحايا لرامز جلال.

وأبرزهؤلاء النجوم عبد الله السعيد وشريف إكرامى وسعد سمير نجوم الأهلى ومحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى وأحمد الشناوى حارس الزمالك وحسام البدرى المدير الفنى للأهلى وحسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، ومجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.


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