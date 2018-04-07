الداخلية تضبط ترسانة أسلحة بالشرقية

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تمكنت وزارة الداخلية وأجهزة البحث الجنائى بالشرقية من ضبط أحد العناصر الإجرامية في أبوكبير لاتجاره فى الأسلحة النارية والبيضاء، وبحوزته11 قطعة سلاح نارى و62 قطعة سلاح أبيض وذخائر.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، قيام "هشام . م" 45 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، له معلومات جنائية مسجلة.. بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ويتخذ من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المتهم وضبطه وبحوزته  11 قطعة سلاح نارى وكمية من الذخائر ورشاشين "أحدهما برتا، وبندقية خرطوش، و5 طبنجات ، و3 فرد خرطوش، و686  طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.

وضبطت أجهزة الأمن بقيادة اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام، 6 بنادق ومسدسات ضغط هواء، و3 طبنجات صوت، و10 تليسكوب يُثبت على الأسلحة النارية، و52 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأحجام، واعترف المتهم  بحيازته للأسلحة النارية والبيضاء والذخائر بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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