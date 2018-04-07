حسن شحاتة: ما حدث في يناير "نكسة" وليس ثورة

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وصف الكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني ما حدث في 25 يناير بالنكسة وليست الثورة.

وأضاف "شحاتة" خلال استضافته ببرنامج "أنا وأنا"، المذاع على قناة "أون إي"، أن هناك أشخاص طالبوني باعتزال التدريب، ولكنني كنت عنيدًا وظللت أدرب ناديين، وإن لم يكن لديهما طموح البطولة، لكن حساباتي كانت خاطئة".

وأشار إلى أنه أُجبر على تقديم استقالته من تدريب المنتخب الوطني عقب ثورة يناير التي وصفها بالنكسة في تاريخ مصر، لافتًا إلى أنه تلقى تهديدات بضرورة ترك المنتخب وقتها من قبل أعداء نظام حكم مبارك.

وتابع: طلب مني الكابتن الراحل سمير زاهر تقديم الاستقالة وترك المنتخب وقال لي: «هم مش عايزينك تبقى موجود يا حسن». ومكانش مرغوب فيّ علشان محسوب على الفلول ونظام حسني مبارك.


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