رسميًا.. "صلاح" خارج تشكيل ليفربول اليوم

07 أبريل 2018 - 12:59 م

قرر الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى استبعاد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف فريقه، من مباراة اليوم أمام "إيفرتون" والمقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن محمد صلاح خارج قائمة الفريق فى مباراة اليوم، بينما تواجد فيرمينو على مقاعد البدلاء.

وتعرض محمد صلاح لإصابة فى العضلة الضامة خلال مشاركته فى مباراة ليفربول ومانشستر سيتى التى أقيمت الأربعاء الماضى بملعب "آنفيلد" فى ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.

وقرر يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، عدم إشراك محمد صلاح فى مباراة اليوم رغم تعافيه من الإصابة، حفاظاً على جاهزيته لمباراة مانشستر سيتى الثلاثاء المقبل بملعب "الاتحاد"، فى "إياب" الدور ربع النهائى.