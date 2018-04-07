2 مفك هدية لـ"ستات البيوت"

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أكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة، أنهم عقدوا ندوات ودورات توعية وحملات بعنوان "النقطة بتفرق" بأهمية ترشيد استهلاك المياه على مستوى المدارس، ومراكز الشباب، والمساجد والكناس.

وأشار "الشيمي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع  قناة  "صدى البلد"الفضائية ، اليوم السبت، إلى أن هناك فريقا إعلاميا متميزا يتوجه للمنازل لتوعية ربات المنازل على طرق ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى توزيع جوائز عبارة عن عدد 2 مفك لتغيير أي صنبور معطل.


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