ضد الغلاء تناشد «التموين» حل أزمة نقص الخبز بقرية بـ"الجيزة"

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الحياة السياسية

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عسقلانى

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الخبز

وزارة التموين

محافظة الجيزة

محمود العسقلانى

مواطنون ضد الغلاء

طالب محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وزير التموين بسرعة التدخل لحل مشكلة أكثر من 50 ألف مواطن بقرية الرقة الغربية فى مركز العياط بمحافظة الجيزة لم يحصلوا على عدد كافٍ من الخبازين لعمل العيش لقضاء احتياجاتهم اليومية.

وقال العسقلانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إلى الدكتور وزير التموين أكثر من 50 ألف مواطن بقرية الرقة الغربية التابعة لمركز العياط محافظة الجيزة يستنجدون بك الأهالى يشكون من عدم كفاية المخبزين للوفاء باحتياجاتهم من العيش المدعم".

وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: "ارسل الأهالى عدة شكاوى عبر حساب مواطنون ضد الغلاء من أن تعداد القرية يتجاوز 50 ألف نسمة كانوا يحصلون على العيش من خلال خمسة مخابز غير أن مديرية التموين بالجيزة أغلقت ثلاث مخابز ولم يتم تحويل حصة المخابز الثلاث لمخابز أخرى حتى لا يتأثر المواطنون من تخفيض الإنتاج حينما  تلقت مواطنون ضد الغلاء الشكوى منذ ثلاثة أشهر أخطرنا بها هشام كامل وكيل وزارة التموين بالجيزة والذى تعهد بإنهاء المشكلة، غير أن المشكلة تفاقمت وأصبح رغيف العيش حلما للغلابة فى هذه القرية رغم أن أزمة رغيف العيش انتهت تمامًا فى جميع المحافظات بإستثناء هذه القرية المنكوبة".

وتابع مرددا: "لم نعد نسمع أو نشاهد شهداء أفران العيش كما كان يحدث قبل خمس سنوات ,لذلك  ناشد السيد وزير التموين التدخل بنفسه وعدم الاعتماد على وكيل الوزارة حتى تنتهى مشكلة قرية الرقة الغربية  قبل ان تعود ظاهرة شهداء العيش مرة أخرى" .


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