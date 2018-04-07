ضد الغلاء تناشد «التموين» حل أزمة نقص الخبز بقرية بـ"الجيزة"

حنان حمدتو
طالب محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وزير التموين بسرعة التدخل لحل مشكلة أكثر من 50 ألف مواطن بقرية الرقة الغربية فى مركز العياط بمحافظة الجيزة لم يحصلوا على عدد كافٍ من الخبازين لعمل العيش لقضاء احتياجاتهم اليومية.
وقال العسقلانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إلى الدكتور وزير التموين أكثر من 50 ألف مواطن بقرية الرقة الغربية التابعة لمركز العياط محافظة الجيزة يستنجدون بك الأهالى يشكون من عدم كفاية المخبزين للوفاء باحتياجاتهم من العيش المدعم".
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