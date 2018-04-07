المحافظين يكشف عن عملية إعادة الهيكلة الشاملة بكل قطاعاته

07 أبريل 2018 - 01:07 م

قال عمرو الشريف نائب رئيس حزب المحافظين لشئون التنظيم، إن الحزب يشهد في الوقت الحالي إعادة هيكلة لكل القطاعات الداخلية ويجري لقاءات مع أمانات الحزب في مختلف المحافظات في إطار عملية التطوير التي تتم في الوقت الحالي.

وأوضح الشريف أن إعادة الهيكلة ستشمل إحلال بعض القيادات واختيار قيادات اخري بهدف ضخ دماء جديدة في المناصب التنفيذية سيكون عليهم مسئولية كبرى لتحقيق أجندة الحزب في الفترة المقبلة.

وتابع أن هذه التغيرات تأتي استكمالاً لتشكيلات الحزب وفقًا للائحة الداخلية التي تم إقرارها في أكتوبر العام الماضي ووفقًا لمبادئ الحزب والتي أهمها إقامة حكم دستوري ديموقراطي يدعم عملية التحول الديمقراطي وأحياء الفكر السياسي من خلال الأحزاب وتحقيق مؤسسة الدولة وتحقيق المساواة من خلال إتاحة الفرص للجميع من ذوي الكفاءة.

الشريف قال إن الحزب برئاسة المهندس أكمل قرطام يري أهمية الاعتماد علي الشباب باعتبارهم محور أساسي في عملية الإصلاح والتغيير المرجوة في الفترة المقبلة.

وسيعلن الحزب خلال الأسبوع الجاري عن اسماء عدد من القيادات الذين تم تعينهم مؤخرا سواء في أمانات المحافظات أو اللجان المختلفة داخل الهيكل التنظيمي.