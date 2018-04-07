إجراء جديد ضد رئيس تحرير مصر العربية

07 أبريل 2018 - 01:14 م

قال الكاتب الصحفي، محمد منير، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، "إنه تم نقل الزميل عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية من قسم الدقي لمعسكر الأمن المركزي بالكيلو 10ونص".

يذكر أن قوات الأمن كانت قد القبض علي الصحفي عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية، بعد قرار النيابة بحبسه 15 يومًا.

كانت قد قررت نيابة الدقي حبس "صبري"، بتهمة الانضمام لجماعه محظورة أسست علي خلاف القانون والدستور، وذالك بسبب نشرة مقال ترجمة الي العربية من موقع نيويورك تايمز.