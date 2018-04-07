» يقتل والده بسبب فيديوهات جنسية لوالدته

07 أبريل 2018 - 01:22 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى عابدين، اليوم، السبت، المتهم بقتل والده بمعاونة 2 من أصدقائه، بعدما هدد بحرمانه من الميراث، وفضح والدته بنشر فيديوهات معاشرتهما جنسيا قبل طلاقهما.

وتسلمت المحكمة بجلسة اليوم إخطارًا يفيد بتعذر حضور المتهمين لدواعٍ أمنية، فيما تغيب الطبيب الشرعى عن الحضور.

صدر القرار بعضوية المستشارين هشام السيد وأحمد الغندور.

كان المتهم قد أدلى باعترافات مثيرة أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، فأكد أن السبب الحقيقى وراء ارتكابه الواقعة، هو اكتشاف أن والده كان يصور مقاطع فيديو لوالدته أثناء معاشرته لها جنسيًا، وعندما انفصلا هددها بنشر مقاطع الفيديو على يوتيوب، لإجبارها على التنازل عن المؤخر وبعض الممتلكات الخاصة بها.

وأضاف المتهم أمام النيابة، أن والده كان يسىء معاملته، وتوعده بحرمانه من الميراث، وعلم بزواجه من سيدة أخرى بعدما طلق والدته فقرر الانتقام وخطط للتخلص منه قبل أن يحرمه من الميراث، أو يفضح والدته، وفى سبيل ذلك اتفق مع اثنين من أصدقائه لمساعدته فى التخلص منه مقابل نصف مليون جنيه.