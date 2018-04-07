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اقتصادى: لابد من فحص الصادرات الزراعية فى المزارع وليس الموانئ

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الاقتصادي خالد الشافعي
الاقتصادي خالد الشافعي

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التصدير

خالد الشافعي

معايير دولية

شدد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين من المصدرين الذين يتسببون فى حظر تصدير قطاع بأكمله نتيجة الممارسات السلبية الخاصة بهم وعدم الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية فى عمليات التصدير ما يؤدى إلى تعرض القطاعات التصديرية المصرية للحظر، والتى كان آخرها حظر صادرات مصر من الفراولة والفلفل والجوافة لعدة دول خليجية.

وأشار الخبير الاقتصادى في تصريحات صحفية إلى أهمية أن تشتمل منظومة فحص الصادرات الجديدة على نص واضحة بالعقوبات المقرر على المصدرين فى حالة وجود مخالفات مثل زيادة المبيدات المستخدمة عن النسبة المسموح بها عالميًا، وذلك بهدف الحد من تكرار أزمة حظر الصادرات للأسواق المختلفة لأن سمعة مصر التصديرية تتأثر بمخالفات صغيرة جدًا من المصدرين وقد تعرض القطاع بأكمله للحظر.

وأوضح خالد الشافعى أن منظومة تصدير الحاصلات الزراعية المصرية فعليا تحتاج إلى رقابة شديد من الحجر الزراعى وكذلك هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مطالبا بفحص الشحنات المصدرة وهى موجودة فى المزارع وعدم انتظار شحنها إلى الموانئ وفحص عينات منها بهدف الحد من رفض الشحنات التصديرية.


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