الحريرى: على النخبة فعل هذا الأمر لنصرة حرية الصحافة

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طالب النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب من النخبة  فى مختلف المجالات بضرورة مساندة ودعم الكتاب الصحفيين الذين منعت مقالاتهم وموضوعاتهم من النشر في أي  مؤسسة صحفية  وذلك عن طريق إعادة نشر هذه الموضوعات الى عامة الناس عن طريق  الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال  الحريرى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " أنه من أجل دعمهم أقل شيء يستطيع كل منا أن يقدمه لكاتب وطني حر يمنع من نشر رأيه فى الصحف المصرية  هو إعادة نشر المقال فكل مؤمن بحرية الرأى والتعبير والإعلام  لا يحتاج أن يفكر كثيرًا فى إعادة نشر المقال".

وأضاف عضو مجلس النواب قائلا: "وذلك لأن الرسالة الواضحة والقوية من إعادة نشر المقال هو كسر للحالة  غير الجيدة  التى يواجهها الاعلام والصحافة  خلال السنوات الأربعة الماضية".

وتابع قائلا: "وكذلك الى كل اعلامي وصحفي وطني حر،لانهم يحتاجون دعمكم بكل قوة ليستمروا فى صلابتهم على مواقفهم الوطنية الحرة".


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